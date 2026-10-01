FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 1 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:45 | Romano nel mirino di Inter e Juventus: la Roma conserva il 10% sulla rivendita

Alessandro Romano, passato in estate dalla Roma al Cagliari, sarebbe già finito nel mirino di Inter e Juventus. I nerazzurri lo seguirebbero anche in prospettiva come possibile erede di Calhanoglu, mentre il suo valore viene indicato intorno ai 20 milioni di euro. La Roma, al momento della cessione, si è però riservata il 10% sulla futura rivendita. (La Gazzetta dello Sport / La Gazzetta del Mezzogiorno)

Ore 11:15 | Italia, Mancini torna tra i convocati per la Francia: Ghilardi ancora escluso

Gianluca Mancini torna nella lista dell’Italia per la sfida di Nations League contro la Francia, dopo essere rimasto a Coverciano in occasione della trasferta in Turchia. Il difensore della Roma potrebbe anche ritrovare una maglia da titolare. Resta invece fuori Ghilardi, ancora senza minuti in Nazionale: insieme a lui non partiranno Ahanor, Cambiaghi, Coppola, Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano.

Ore 9:30 | Menez: “Quest’anno la Roma è da Scudetto, Gasperini è un genio”

Jeremy Menez conserva un ricordo speciale della sua esperienza in giallorosso: “Mi sono divertito come un matto, per me Roma era casa. Ho solo bei ricordi”. L’ex attaccante promuove anche la squadra attuale: “Quest’anno la Roma è da Scudetto: Gasp è un genio”. Su Spalletti, invece, ricorda: “Mi ha valorizzato tanto, però era duro con me”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:35 | Sarah Felberbaum adotterà Gaia De Rossi: “È stata una sua decisione”

Sarah Felberbaum ha confermato che adotterà Gaia De Rossi, la primogenita di Daniele De Rossi. L’attrice ha spiegato che la scelta è partita dalla stessa Gaia, oggi 21enne: “È stata una sua decisione e io ho accettato”. Il rapporto tra le due si è consolidato negli anni all’interno della famiglia costruita con De Rossi, fino alla decisione di dare anche una forma giuridica a quel legame. (La Repubblica)

Ore 7:45 | Malen sogna il record: nel mirino i 36 gol di Higuain e Immobile

Donyell Malen vuole continuare a segnare e, dopo 6 gol nelle prime 5 giornate, viaggia a una media di 1,20 reti a partita, superiore a quella con cui Higuain e Immobile chiusero le loro stagioni da record a quota 36. Prima ancora, però, l’olandese può puntare al primato realizzativo stagionale della Roma, oggi detenuto da Dzeko con 29 gol. Intanto il problema al ginocchio è stato gestito durante la sosta e Malen sarà regolarmente a disposizione contro il Como. (La Gazzetta dello Sport)