Retroscena Dzeko: chiede a Fonseca di non giocare e diserta la riunione tecnica

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Retroscena Dzeko rivelato dall’edizione odierna de Il Tempo: l’attaccante bosniaco sarebbe dovuto scendere in campo a Verona, come aveva annunciato Fonseca in conferenza stampa, ma Edin ha avuto un colloquio con l’allenatore nel quale ha chiesto apertamente di non giocare.

Come se non bastasse, Dzeko non ha nemmeno preso parte alla riunione tecnica che c’è stata come di consueto poche ore prima del fischio del match del Bentegodi, e non ha nemmeno partecipato sgambata al termine della partita con tutti gli altri componenti della panchina. Segno di una rottura ormai totale.

Fonseca è stato quindi messo con le spalle al muro e non ha potuto far altro che accettare la scelta del suo giocatore. A fine partita poi il portoghese ha cercato di tenere nascosta la cosa dichiarando che la scelta di non far giocare Dzeko era stata sua e che aveva tenuto fuori Edin per preservarlo.

Fonte: Il Tempo