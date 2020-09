UFFICIALE: Cengiz Under al Leicester in prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO). Il turco: “Ho amato la Roma e i suoi tifosi, li ringrazio”

AS ROMA NOTIZIE – Arriva l’ufficialità del trasferimento di Cengiz Under al Leicester. Questo il comunicato appena reso noto dalla As Roma che spiega le modalità dell’accordo col club inglese:

“AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Leicester City i diritti alle prestazioni sportive di Cengiz Under.

Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022.

Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore turco ha collezionato 88 presenze e 17 reti. Il Club augura a Cengiz le migliori fortune nella sua nuova avventura.”

Il giocatore turco ha salutato con un messaggio su Twitter: “Tre anni fa, quando sono arrivato a Roma, ho voluto affrontare una grande sfida. Durante il mio soggiorno qui, ho amato non solo l’AS Roma, ma anche la città di Roma, la cultura, le persone di questa meravigliosa città. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l’amore e il supporto che hanno condiviso con me sin dal mio primo momento qui.

Dopo il nostro tempo unico insieme, ho una nuova sfida davanti a me. Grazie a Brendan Rodgers, tutto lo staff e la direzione, per avermi dato fiducia in questo nuovo capitolo della mia vita. Inoltre sono grato alla mia famiglia e al mio agente che mi hanno sempre supportato”.