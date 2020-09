Verona-Roma 0-0, le pagelle dei quotidiani: brilla solo Spinazzola. Ok Pedro, delude Mkhitaryan

AS ROMA NEWS – Queste le pagelle di Verona-Roma, gara giocata ieri sera al Bentegodi e terminata col punteggio di 0 a 0, dei principali quotidiani oggi in edicola.

Brillano solo Spinazzola e Mirante, per il resto bocciature sparse a seconda dei giornali: i peggiori in campo risultano essere Diawara e Mkhitaryan. Bocciature pesanti per Fonseca.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Mirante 6; Mancini 6, Cristante 5, Ibanez 5; Karsdorp 5, Diawara 5,5, Veretout 6, Spinazzola 7; Pedro 6, Pellegrini 4,5; Mkhitaryan 5. Subentrati: Santon 6, Villar sv, Kluivert 6. Allenatore: Fonseca 6.

IL ROMANISTA (a cura di F. Pastore)

Mirante 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 5,5; Karsdorp 6,5, Diawara 5,5, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Pedro 6,5, Pellegrini 6; Mkhitaryan 6. Subentrati: Santon sv, Villar sv, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6,5; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 5; Karsdorp 6 (28’ st Santon n.g.), Diawara 5,5, Veretout 6,5, Spinazzola 7 (44’ st Villar sv); Pedro 6, Pellegrini 6 (34’ st Kluivert sv); Mkhitaryan 5,5. All.: Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Mirante 6,5; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 5,5; Karsdorp 6,5, Diawara 5,5, Veretout 6, Spinazzola 7; Pedro 6, Pellegrini 6; Mkhitaryan 5,5. Subentrati: Santon sv, Villar sv, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Mirante 7; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6; Karsdorp 6 (28’ st Santon 5,5), Diawara 5, Veretout 6, Spinazzola 7 (44’ st Villar sv); Pedro 6,5, Pellegrini 6 (34’ st Kluivert sv); Mkhitaryan 5. All.: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6,5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 5; Karsdorp 5,5 (28’ st Santon 5,5), Diawara 5, Veretout 6, Spinazzola 7 (44’ st Villar sv); Pedro 6, Pellegrini 5 (34’ st Kluivert sv); Mkhitaryan 4,5. All.: Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Mirante 6.5; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 5; Karsdorp 5.5 (28’ st Santon sv), Diawara 5 (44’ st Villar sv), Veretout 5.5, Spinazzola 7.5; Pedro 6.5, Pellegrini 6 (34’ st Kluivert sv); Mkhitaryan 5. All. Fonseca 4.5.