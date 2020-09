Verona-Roma 0-0, Il Messaggero: “Fonseca dimentica che ha 5 sostituzioni”, Corsera: “Juric ha un’idea di calcio, Paulo no”, la Gazzetta: “La Banda Bassotti non convince”

NOTIZIE AS ROMA – La prima uscita stagionale della Roma del Fonseca-bis non convince. A Verona finisce 0 a 0, un pareggio che non fa felici i tifosi. Il Messaggero (U. Trani) oggi in edicola titola: “No Dzeko, no gol. La prima Roma si ferma al palo“, criticando lo sterile dominio del primo tempo e sottolineando il calo evidente della ripresa.

Il quotidiano poi dà una stoccata a Fonseca: “Il portoghese forse dimentica che di sostituzioni ne può fare 5. Quelle del collega che, dalla tribuna, riesce a rendere decente anche il Verona incompleto di questi tempi”.

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini)invece titola: “La Banda Bassotti non convince. Fonseca ha già nostalgia di Dzeko”, riferendosi ovviamente all‘attacco formato dai “piccoletti” Pedro e Mkhitaryan che non riescono a sfruttare a dovere le palle gol costruite, specie nel primo tempo. “Una cosa è certa: la nostalgia di Dzeko si è sentita, ed è per questo che – se il gran ballo delle punte si concretizzerà – un centravanti fisicamente forte arriverà di certo“, scrive il quotidiano.

Più duro il Corriere della Sera (L. Valdiserri) che attacca apertamente Fonseca dopo il pareggio di ieri: “La partita sul campo finisce 0-0 ma ad andare più vicina alla vittoria è la squadra veneta, in teoria ridotta ai minimi termini. Però Juric ha un’idea di calcio e Fonseca no“. Poi sulle scelte di mercato: “Con Florenzi e Schick le cose ieri sarebbero probabilmente andate meglio“.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera