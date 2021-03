Retroscena El Shaarawy: il Napoli aveva offerto 22 milioni alla Roma, Monchi disse no

AS ROMA NEWS – Le sliding doors di Stephan El Shaarawy, che oggi giocherà titolare contro il Napoli, la squadra italiana che era stata più vicina ad averlo dopo l’esperienza alla Roma.

Il Faraone stasera sarà in campo dal primo minuto con la maglia giallorossa, ma nel 2019 finì nel mirino dei partenopei, che tentarono seriamente di portarlo all’ombra del Vesuvio: lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

De Laurentiis infatti tentò i giallorossi con un’offerta di 22 milioni di euro per avere El Shaarawy, in scadenza di contratto. Monchi però rifiutò l’offerta, non volendo cedere il giocatore a una diretta concorrente.

Fonte: Corriere dello Sport