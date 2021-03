Pau Lopez si riprende la Roma: Musso e Meret in stand-by, lo spagnolo può restare

AS ROMA CALCIOMERCATO – Pau Lopez sembra essere tornato il portiere affidabile che aveva dimostrato di essere all’inizio della sua avventura in giallorosso, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). “E’ tutta una questione di testa“, gli ripeteva sempre Fonseca in questi mesi.

La Roma aveva deciso di rimpiazzarlo con Mirante, ma i risultati non hanno dato gli esiti sperati: proprio contro il Napoli nel match di andata fu proprio il portiere azzurro a spianare la strada per i gol di Insigne e Fabian Ruiz. Per fortuna Pau Lopez ha reagito, non si è fatto abbattere e si è ripreso il posto da titolare.

Adesso il suo futuro si riapre a nuovi scenari e la cessione a fine stagione potrebbe non essere così scontata. Tiago Pinto si è già mosso per valutare l’acquisto di un nuovo portiere sondando il terreno per Musso e Meret, ma adesso lo spagnolo sta conquistando la fiducia della società e potrebbe anche restare il prossimo anno.

