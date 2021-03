Ciervo-Zalewski, la Roma Primavera non si ferma: battuto l’Ascoli al Tre Fontane

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera batte l’Ascoli col punteggio di due a zero allo Stadio Tre Fontane e consolida il suo primato in classifica.

Apre il match un gol nel finale di primo tempo realizzato da Ciervo, bravo a spedire in rete col piatto destro un perfetto cross basso di Providence dalla sinistra.

Nella ripresa la Roma prova a trovare il gol del raddoppio ma chiude i giochi soltanto nel recupero, grazie a un gran gol di Zalewski, bravo a recuperare un pallone che sembrava perso e batte il portiere con un preciso destro all’angolino.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-5-2) : Mastrantonio; Codou, Morichelli (70′ Vicario), Feratovič; Ciervo (63′ Podgoreanu), Milanese (63′ Zalewski), Tripi (C), Bove, Providence; Satriano (70′ Afena-Gyan), Tall.

A disp.: Boer (GK), Tomassini, Evangelisti, Vetkal, Volpato, Bamba, Tahirovic, Megyeri (GK).

All.: De Rossi.

ASCOLI CALCIO 1898 FC (4-1-4-1) : Bolletta; Marcucci, Markovic, Luongo, Lisi; Ceccarelli (80′ Cudjoe); Pulsoni (80′ Re), Colistra (65′ Gurini), Olivieri (C), Intinacelli (65′ Palazzino); D’Agostino (85′ Mangini).

A disp.: Raffelli (GK),D’Ainzara, Oi, Riccardi, Franzolini.

All.: Seccardini.

Marcatori: 44′ Ciervo, 94′ Zalewski (AS Roma).

Ammoniti: 19′ Feratovič (AS Roma).

Espulsi:

Note: recupero 0’pt, 0’st. Calci d’angolo: 7-1. Temperatura: 13°C (Soleggiato).