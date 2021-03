Serie A: clamoroso Benevento, Juve battuta allo Stadium. Vincono Lazio e Samp, l’Atalanta passa a Verona (0-2) e allunga su Roma e Napoli

ALTRE NOTIZIE – Clamorosa sconfitta della Juventus, che viene battuta uno a zero dal Benevento. La squadra di Inzaghi fa la stessa gara vista contro la Roma: squadra tutta raccolta davanti alla propria area a protezione del portiere, con i bianconeri che faticano a trovare spazi. Nella ripresa un errore di Arthur permette a Gaich di battere Szczesny. Vani gli assalti di Ronaldo e compagni, Montipò para tutto e inguaia Pirlo.

Vince la Lazio, che passa uno a zero sul campo dell’Udinese: decide un gol di Marusic al 37′ di gioco. La squadra di Inzaghi si porta a meno uno dalla Roma. Tre punti anche per la Sampdoria di Ranieri contro un Torino sempre più invischiato nella lotta per la salvezza: il gol partita è di Candreva al 25esimo.

L’Atalanta passa sul campo del Verona con il punteggio di due a zero e allunga in classifica su Roma e Napoli, consolidando il quarto posto, salendo momentaneamente a + 5 sulle inseguitrici.

Gara decisa nel primo tempo: vantaggio dei bergamaschi con un rigore di Malinovsky, poi prima dell’intervallo chiude i giochi Zapata, a segno dopo una grande azione personale. Nella ripresa la squadra di Gasperini gestisce il vantaggio rischiando poco.

Grazie a questo risultato l’Atalanta sale a 55 punti, in attesa dello scontro diretto di stasera tra Roma e Napoli: chi perderà punti stasera rischia seriamente di perdere il treno per la Champions.

Giallorossi.net – F. Turacciolo