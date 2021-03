(LIVE!) ROMA-NAPOLI: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Se non è la notte della verità, poco ci manca. La Roma stasera all’Olimpico deve per forza vincere uno scontro diretto con una big del nostro campionato se vuole continuare la corsa verso la Champions League.

Il Napoli, che dopo un momento di sbandamento sembra aver ritrovato la condizione, è in salute e ha il vantaggio non indifferente di aver avuto tutta la settimana per preparare una sfida decisiva. Sarà una partita tutta da vivere, le due squadre stasera si giocano un pezzo enorme di stagione.

ROMA-NAPOLI, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 18:45 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra l’Olimpico. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Fazio, Santon, Calafiori, Reynolds, Pastore, Borja Mayoral, Pedro, Carles Perez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All.: Gattuso.

A disp.: Meret, Contini, Manolas, Costanzo, Bakayoko, Elmas, Zedadka, Osimhen, Lozano, Cioffi.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

Guardalinee: Peretti-Paganessi

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Paolo

Avar: Cecconi

Giallorossi.net – A. Fiorini