ROMA-NAPOLI 0-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma crolla di nuovo, ma ormai non è una novità. I giallorossi perdono l’ennesimo scontro al vertice, soccombendo per due a zero contro il Napoli e dimostrando dei limiti ormai consolidati.

Malissimo tutti, a partire da Pau Lopez e finendo a Dzeko. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 4 – Prende gol sul suo palo in occasione della punizione di Mertens. Incerto anche in occasione del raddoppio. Tanti errori anche coi piedi. Passo indietro pesante rispetto alle prestazioni precedenti.

Mancini 5 – Cerca di metterci una pezza, ma anche lui ha le sue belle colpe oggi.

Cristante 4 – Si capisce subito che stasera non sarebbe stata aria. Sbaglia in impostazione, e difensivamente è un disastro.

Ibanez 4 – Vale lo stesso discorso del suo collega di reparto. Annaspa, poi quando la difesa traballa lui crolla in modo misero. Dopo il rinnovo di contratto non è più lui.

Karsdorp 5,5 – Nel primo tempo il Napoli affonda da ogni parte, e lui fatica ad arginare la spinta costante dei partenopei. Nella ripresa cerca di alzare il raggio della sua azione, ma senza pungere.

Diawara 5,5 – Quando capisce che la partita si mette male, pensa di randellare ogni cosa gli passi vicino. Ma non basta. Dal 67′ Villar 5,5 – Entra bene in campo, cercando di essere più intraprendente del collega. Poi becca un giallo inutile che gli farà saltare il Sassuolo.

Pellegrini 5,5 – Fonseca lo risposta a centrocampo, ma la mossa non paga: nel primo tempo Lorenzo sparisce subito dal campo, finendo risucchiato dalle trame di gioco in velocità dei partenopei. Nella ripresa cerca di darsi e dare una scossa. Colpisce un palo clamoroso. Dall’83’ Kumbulla sv.

Spinazzola 5 – Quando il livello degli avversari sale, lui non incide quasi mai come riesce a fare di solito. E stasera non fa eccezione.

Pedro 4,5 – Corre, corre, corre. Ma non ne azzecca mezza. Dal 67′ Carles Perez 4,5 – Modestissimo. Fa vedere sempre i soliti, evidenti, limiti.

El Shaarawy 5 – Fantasmatico. A distanza di tre mesi dal suo ritorno a Trigoria continua a sembrare un corpo estraneo alla squadra. Gioca praticamente da solo.

Dzeko 4,5 – La controfigura dell’Edin che fu. Sembra aver dato il suo meglio, se non al calcio almeno alla Roma. Dal 67′ Borja Mayoral 5 – Si vede pochissimo.

PAULO FONSECA 4 – Imbarazzante parlarne. Non si può accettare un approccio alla gara come quello di oggi, così come il fatto di perdere l’ennesimo scontro diretto. E siccome è stato lui a dire “niente alibi” alla vigilia del match, oggi la sua squadra perde senza scuse. Il quarto posto diventa un miraggio, l’obiettivo stagione sta sfumando.

Giallorossi.net – A. Fiorini