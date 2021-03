FONSECA: “Roma senza coraggio, non abbiamo la mentalità per giocare contro certe squadre. Nel secondo tempo squadra totalmente diversa”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro il Napoli. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Roma largamente insufficiente, primo tempo shock. E’ il momento di dare una spiegazione?

“Magari non abbiamo la mentalità per lottare contro questo tipo di squadra. Quello che ho visto nel primo tempo è una squadra senza coraggio, senza mentalità, nella ripresa è stata una partita totalmente diversa. Nel primo tempo non siamo esistiti, manca coraggio”.

Di chi è la responsabilità?

“Di tutti. Quando abbiamo paura di perdere, è difficile. La squadra nel secondo tempo ha dimostrato du poter lottare con questa squadra, ma non possiamo entrare in campo con quella paura.”

Ridimensionamento?

“Se la squadra non avesse giocato in quel modo nel secondo tempo, avrei detto che non abbiamo capacità. Ma nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento totalmente diverso.

Ok mister, ma la squadra ha giocato diversamente nel secondo tempo perchè era sotto due a zero…

“Ma perchè non possiamo entrare in campo così?”

Ma lei sa perchè succede?

“Sì, è una questione di atteggiamento. Non ho visto la squadra voler giocare, ma ha sempre aspettato. Nel secondo tempo ha cambiato tutto. Perchè? E’ una questione di atteggiamento. Ma non dico che non sono io responsabile”.

Nello spogliatoio ne parlate di questo?

“Sì, parliamo di questo. E’ difficile spiegare perchè non possiamo fare lo stesso durante tutta la partita. Questa cosa di non battere le grandi crea ansietà, ma solo noi possiamo cambiare questo. Poi possiamo perdere, ma senza coraggio non possiamo accettarlo”.

Roma in difficoltà in mezzo al campo?

“Penso che il principale problema del primo tempo è che abbiamo lasciato la palla arrivare nel corridoio destro, Mario Rui riceveva la palla e noi eravamo obbligati ad abbassarci. Loro hanno avuto spazio per girarla, non è stata una partita con opportunità, non siamo stati aggressivi nel corridoio”.

Si rimprovera qualcosa nella preparazione di questo tipo di partite?

“Non abbiamo avuto tempo per preparare questa partita, l’abbiamo preparata in un giorno solo. È compito mio preparare le partite, magari qui ho una mancanza, ma abbiamo bisogno di capire che contro questo tipo di squadre, se non abbiamo coraggio, diventa tutto più difficile. Magari manco anche io in questi momenti, posso accettare questo”.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Poco coraggio nel primo tempo?

“Per me è facile spiegare questa partite: abbiamo visto due squadre nei due tempi. Abbiamo iniziato la partita senza coraggio, senza mentalità per fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto diversamento. È difficile spiegare questa differenza di atteggiamento tra i due tempi, magari manca mentalità a questa squadra”.

La qualificazione in Champions?

“Dobbiamo continuare a lottare, ma e giochiamo come nel primo tempo di oggi è difficile. La squadra può fare di più, non c’è l’alibi della stanchezza, la squadra nel secondo tempo ha giocato con la giusta intensità”.

Villar dalla panchina?

“Pensavo di avere più il pallone nel primo tempo e che Pellegrini potesse difendere meglio. Lorenzo era più fresco e poteva fare meglio in uscita”.

Il problema è anche tattico?

“Per me è solo mentale, non ho dubbi. Non abbiamo avuto il coraggio di giocare nel primo tempo, poi dopo aver preso il secondo gol abbiamo iniziato a giocare”.

C’è ancora la convinzione di arrivare in Champions?

“Dobbiamo lottare, continuare a migliorare e pensare a come risolvere il problema della mentalità”.