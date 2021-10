Reynolds e Bove via in prestito. Borja Mayoral spinge per la cessione: no di Mourinho

AS ROMA CALCIOMERCATO – Bryan Reynolds ai saluti. Il terzino americano non è riuscito a convincere Mourinho, che non lo ha mandato in campo nemmeno nelle gare di Conference League, quando lo Special One ha optato per un ampio turn-over.

Per lui a gennaio sarà il momento di cambiare aria: Tiago Pinto sta cercando una squadra disposta a concedergli minutaggio in prestito. Stessa sorte toccherà a Edoardo Bove, anche lui poco utilizzato da Mou in questa prima parte di stagione.

Verrà invece ceduto a titolo definitivo uno tra Gonzalo Villar e Amadou Diawara: tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno sul tavolo della Roma, ma anche dalla volontà dei due calciatori.

Chi vorrebbe cambiare aria, visto lo scarso utilizzo, è Borja Mayoral, ma l’allenatore punta a trattenerlo in rosa fino al termine della stagione considerando necessario avere tre punte in squadra.

Fonte: Corriere dello Sport