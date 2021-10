Zakaria, spunta una concorrente della Roma. Dalla Spagna rivelano: anche il Barcellona lo vuole

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Spunta una concorrente di quelle da far tremare i polsi nella corsa a Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza di contratto che la Roma ha nel mirino da mesi.

Stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo “Sport“, anche il Barcellona sta puntando seriamente al giocatore del Borussia M’Gladbach, che a giugno si libererà a parametro zero.

Non una buona notizia per Tiago Pinto, che nelle ultime settimane ha cominciato ad allacciare i contatti con l’entourage del calciatore per provare a raggiungere un’intesa di massima sullo stipendio che potrebbe percepire in giallorosso.

Mourinho per gennaio ha messo in cima alla lista dei desideri l’acquisto di un centrocampista di spessore, e Zakaria ha tutti i requisiti ricercati dallo Special One. Ma ora c’è lo spauracchio Barcellona che aleggia intorno al centrocampista.