Ciclone Abraham: “E’ già il Dio di Roma”

NOTIZIE AS ROMA – In Inghilterra c’è chi ha addirittura azzardato un paragone con Totti: “Già si chiama il ‘Dio di Roma’. Amico, è il nuovo Totti. Tammy Totti“. A scherzare, qualche giorno fa, a favore di telecamere ci ha pensato il compagno di Nazionale Declan Rice, capitano del West Ham.

La Roma e l’Inghilterra si coccolano Tammy Abraham. Il centravanti giallorosso ha festeggiato con un gol il suo ritorno in Nazionale, nel match vinto dagli inglesi contro Andorra, e José Mourinho gongola al pensiero che ritroverà un calciatore contento e motivato alla ripresa del campionato, domenica a Torino contro la Juventus.

“È stata una bella serata per me – le parole del numero 9 giallorosso dopo il match ai microfoni di ITV Football – e per la squadra, sapevamo che sarebbe stata dura, ma dovevamo rimanere concentrati. Fortunatamente abbiamo segnato presto, sapevamo che avremmo creato occasioni e le cose che abbiamo fatto sono state positive”.

Ha segnato un gran gol in spaccata, Abraham, che è tornato ad attirare l’attenzione dei media inglesi oltre che del commissario tecnico Southgate. “Sancho mi aveva detto all’intervallo che avrebbe cercato di tagliare sulla destra per trovarmi in area, dovevo farmi trovare pronto e l’ho fatto“.

La Roma e Mourinho si sono rivelati fondamentali nella sua rinascita. Solo qualche giorno fa Abraham aveva raccontato di come lo Special One lo avesse convinto ad uscire dalla sua comfort zone e ad accettare la proposta romanista per rilanciarsi.

Superati i dubbi iniziali, la scelta di Abraham si è rivelata non solo corretta ma una vera e propria benedizione per lui. “Ho scelto la Roma e chiaramente si è rivelata la scelta giusta. Spero che questo sia solo l’inizio, continuerò a spingere“. Gli è bastato poco per capire che giocando titolare nella Roma, aumentano le possibilità di rimanere in pianta stabile in Nazionale: l’obiettivo sono i prossimi Mondiali.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero