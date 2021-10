“Per innamorarsi ancora”, riparte la campagna abbonamenti della Roma: prezzi e modalità

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ripartenza, ora per davvero. L’Italia dopo mesi di stadi chiusi, restrizioni e paura vivrà oggi un giorno storico con la riapertura della campagna abbonamenti per una squadra di calcio, scrive oggi Leggo (F. Balzani).

A inaugurare la nuova era è la Roma dei Friedkin che alle 11 di questa mattina riaprirà i botteghini per i tesserati con lo slogan “Per innamorarsi ancora”.

I primi a poter usufruire del servizio sono gli abbonati della stagione 2019-2020 che avranno tre giorni di prelazione. Poi la vendita libera con i seguenti prezzi: curve 235 euro, Distinti 325, Tribuna Tevere tra i 355 e i 629 euro mentre la Monte Mario costerà 689 euro.

A partire da 14 euro per partita sono 17 i match inclusi: 15 di Serie A e 2 di Conference. Importante ribadirlo: per accedere (e quindi per abbonarsi) servirà il green pass.

La prima gara all’Olimpico da (quasi) tutto esaurito sarà Roma-Napoli del 24 ottobre. Nei prossimi giorni anche altri club di serie A seguiranno l’esempio della Roma che conta di strappare almeno 20 mila abbonamenti considerato che i big match sono ancora tutti da giocare in casa e che in queste prime partite (con capienza ampiamente ridotta) si sono registrati solo sold out grazie anche all’effetto Mourinho.