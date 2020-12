Reynolds, Friedkin impone la frenata: Sky Sport spiega i motivi dello stop

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non è una novità che l’affare in piedi tra la Roma e Reynolds, terzino statunitense di 19 anni, abbia subito una brusca frenata. I giallorossi avevano infatti raggiunto un’intesa con il Dallas offrendo 7,5 milioni per il calciatore.

Non è stato però trovato un accordo con l’agente dell’esterno americano, e il motivo viene svelato oggi da Sky Sport: il procuratore di Reynolds ha chiesto commissioni troppo alte nell’ambito del possibile trasferimento in giallorosso del calciatore.

E così i Friedkin, che stavano conducendo la trattativa in prima persona, hanno deciso di mollare la presa. La Roma in passato ha speso tanto in commissioni per acquisire calciatori, ma ora i texani non sembrano intenzionati a ripercorrere questa strada.

Fonte: Sky Sport