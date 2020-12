Roma, priorità al terzino: e Fonseca ha un suo preferito…

AS ROMA CALCIOMERCATO – Caccia aperta al terzino destro. Sarà la priorità della Roma sul mercato di gennaio, insieme all’attaccante che Fonseca vuole per rimpolpare la batteria dei trequartisti visto l’infortunio di Zaniolo e lo scarso utilizzo di Carles Perez in questa prima parte di stagione.

Al momento la trattativa più chiacchierata è quella che porta al nome di Bryan Reynolds, 19 anni, che Ryan Friedkin sta provando a portare a Roma. Ma ad oggi con poche possibilità di successo: Juventus e Club Brugge infatti sono i due club ad avere in mano l’ok del calciatore, e possono chiudere nelle prossime. I giallorossi sono indietro.

Non un dramma per Fonseca che ha messo in cima alla lista dei “desiderata” un altro nome: quello di Jeremie Frimpong, 20 anni, terzino destro olandese di origini ghanesi del Celtic. L’esterno, in grado di giocare anche alto, ha le caratteristiche ideali per il gioco della Roma. Il problema sono le richieste del club scozzese, decisamente elevate.

Resta in corsa anche il francese Soppy del Rennes: i suoi 18 anni lo rendono però il più acerbo dei tre e anche quello meno adatto, per caratteristiche, a fare l’esterno nel centrocampo a 5. I Friedkin, in contatto ormai continui con Tiago Pinto, continuano a lavorare alla ricerca del profilo giusto per la fascia destra.

Giallorossi.net – G. Pinoli