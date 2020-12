Reynolds, la Juventus non molla: i bianconeri puntano a sorpassare la Roma, ecco come

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Reynolds, non c’è solo la Roma sul promettentissimo terzino americano di 19 anni. Nelle ultime ore i giallorossi sembravano aver mosso passi decisivi per chiudere l’operazione, e oggi sono arrivate conferme dai giornalista Alessandro Austini de Il Tempo e Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport sullo stato avanzato della trattativa.

Di diverso avviso però è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo il quale al momento l’unico club ad aver fatto un’offerta ufficiale al Dallas FC è il Club Brugge, che ha avanzato una proposta di 7 milioni al club americano.

Ma la Roma non deve guardarsi solo dai belgi. Su Reynolds infatti sta spingendo anche la Juventus, pronta a mettere il bastone tra le ruote dei giallorossi. I bianconeri infatti non potrebbero tesserare il terzino statunitense, non avendo slot liberi per gli extracomunitari. La manovra di Paratici allora è più complessa: far acquistare il calciatore dal Cagliari come “parcheggio” momentaneo. E la Roma?

Stando a quanto afferma Di Marzio, i giallorossi sono stati i primi a effettuare un sondaggio per il giocatore, ma al momento non ha mosso passi concreti presentando offerte ufficiali al Dallas FC. “ Vedremo se nei prossimi giorni farà valere la sua priorità rispetto ad un interesse anticipato rispetto a tutta Europa”, conclude il giornalista dell’emittente satellitare.