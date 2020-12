Suarez: “Conoscevo già le risposte dell’esame. La Juve? Avevo firmato un precontratto, poi è saltato tutto”. I bianconeri rischiano

ALTRE NOTIZIE – Luis Suarez conosceva in anticipo le domande che gli sarebbero state poste all’esame di italiano. Ad ammetterlo è stato proprio il calciatore, sentito con l’ausilio di un interprete come persona informata sui fatti.

Verrà nuovamente ascoltato, nella giornata di domani, Fabio Paratici. Il ds della Juventus dovrà rispondere delle presunte bugie raccontate all’inizio dell’inchiesta, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

Non è chiaro se dalla deposizione dell’attaccante uruguaiano siano emersi elementi legati alla posizione del club bianconero, che rischierebbe un’ammenda ed una penalizzazione di punti in classifica per eventuale violazione del codice di giustizia sportiva, anche se ogni decisione può slittare a fine campionato. Rischia invece un’ammenda ed un periodo di inibizione Luis Suarez. Intanto emergono nuovi particolari della vicenda, come rivelano i quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere dell’Umbria”.

Nel corso dell’interrogatorio di Suarez, l’attaccante avrebbe detto di aver firmato un preliminare di contratto con la Juve a fine agosto ma poi a metà settembre lui e il suo entourage avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici a tre giorni dall’esame nella quale il Chief Football Officer del club bianconero comunicava che saltava tutto.

Come riferito ancora dal ‘Corriere dell’Umbria’ gli inquirenti stanno lavorando sulla sospetta fuga di notizie intorno all’indagine, che potrebbe aver portato la Juve a fare una marcia indietro. Paratici è indagato per false informazioni al pubblico ministero. Anche per Luigi Chiappero, avvocato storico del club bianconero è ipotizzato lo stesso addebito.

Fonte: Il Messaggero / La Repubblica / Il Corriere dell’Umbria