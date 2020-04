Riccardi, altra estate bollente: torna lo “spettro” della cessione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Alessio Riccardi deve prepararsi a un’altra estate bollente. Già lo scorso anno il centrocampista e capitano della Primavera fu sull’orlo della cessione, quando la Roma intavolò una trattativa, poi naufragata, con la Juve per avere Rugani.

Ora però la sua cessione, necessaria per fare plusvalenza, sembra tornare d’attualità. Stando a quanto scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), la sua cessione si avvicina come l’avvicinarsi dell’estate. Non è una novità che i conti della Roma siano in grave affanno e che sarà necessario fare importanti plusvalenze per risistemare le cose.

Ecco perchè il nome di Riccardi potrebbe presto tornare al centro delle trattative. Il centrocampista, che quest’anno non si è mai affacciato in prima squadra nonostante sia considerato da anni una promessa, torna a rischio. La speranza, scrive il quotidiano, è che, al netto della fruttuosa plusvalenza, la sua cessione non diventi un rimpianto.

Fonte: Il Messaggero