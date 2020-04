Pastore, ultima chance: niente più dolore, prova a riprendersi la Roma

ULTIME NEWS AS ROMA – Sta per tornare. Javier Pastore ha sfruttato questo lungo stop al campionato per recuperare dagli acciacchi che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. Il suo calvario infatti parte da molto lontano, scrive oggi “Il Tempo” (F. Biafora), da quel 10 novembre.

Quella di Javier Pastore è una stagione che ha avuto una significativa svolta negativa dall’infortunio contro il Parma. Dopo aver optato per una terapia conservativa per il problema all’anca, ora il Flaco punta a dare il proprio contributo se e quando dovesse riprendere il campionato.

L’agente del calciatore argentino lo conferma: “Javier è pronto, non ha più dolore alla gamba“, le parole di Marcelo Simonian, procuratore che cura gli interessi di Pastore da oltre 10 anni. Per Pastore sarà probabilmente l’ultima chance per dimostrare di essere ancora un giocatore della Roma.

Fonte: Il Tempo (F. Biafora)