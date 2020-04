Tamponi a tappeto, ritiro blindato e via scaglionato: ecco come riparte il calcio italiano

ALTRE NOTIZIE – Tamponi a tappeto, ritiri blindati e via scaglionato: così ha intensione di ripartire il calcio italiano. Lo racconta oggi “Il Messaggero” (E. Bernardini), che nell’edizione odierna scrive come non ci sia nessuna fretta nei piani di Gravina, che vuole andare a dama senza ascoltare il ticchettio dell’orologio. Non è un caso che tempo fa abbia detto che questo campionato può finire anche ad ottobre. «La priorità è finire, ripartire significa salvare il calcio» ripete. Chiaramente in sicurezza.

Il primo passo fondamentale sarà quello di individuare un gruppo squadra formato, oltre che dai calciatori, anche dallo staff tecnico, dai medici, dai fisioterapisti, dai magazzinieri e dal personale più a stretto contatto con i calciatori, che risulti completamente negativo. Si sta studiando anche come inserire persone esterne che per urgenze siano costrette ad entrare a contatto con il gruppo. Gruppo che sarà sottoposto, circa 3 o 4 giorni prima della ripresa degli allenamenti, ad uno screening approfondito: tamponi e test sierologici (un costo aggiuntivo che grava sui club). E si sta pensando anche di introdurre con più calma i giocatori che sono stati contagiati.

Una volta ultimato lo screening le squadre si chiuderanno in ritiri blindati: niente visite dall’esterno, niente ritorno a casa la sera, tutti in una sorta di quarantena permanente in centri sportivi (o alberghi) sanificati e blindati. Eh già perché non tutte le squadre hanno delle strutture con foresteria. In serie A solo la metà. In B solo 5/6. Nessuna in serie C. Insomma bisognerà calibrarlo.

Non a caso si sta pensando anche ad un inizio scaglionato con precedenza chiaramente alla massima serie. Serve però la massima cautela e calcolare ogni minimo imprevisto per riuscire nell’impresa. Per conoscere le date esatte di questa ripartenza occorrerà attendere anche una settimana.

Fonte: Il Messaggero (E. Bernardini)