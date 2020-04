Roma, Friedkin c’è: il texano non molla, decisiva la semestrale del 30 aprile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Friedkin c’è, e vuole ancora la Roma. Lo racconta oggi il Corriere dello Sport, che nell’edizione romana racconta come il texano non ha assolutamente mollato il club giallorosso, il cui acquisto resta in cima ai suoi progetti futuri.

Nei giorni scorsi, ad un passo dalla fumata bianca, le firme sono saltate. Ma un interesse così forte, che stava per portare Friedkin a investire ben 700 milioni di euro, non può finire così, con un colpo di spugna. Il magnate texano e suo figlio Dan hanno in mente di tornare presto alla carica.

I tempi per ristudiare i conti del club, il cui valore è inevitabilmente cambiato dopo la crisi economica mondiale causata dal Coronavirus, saranno necessariamente più lunghi. E sarà decisiva in tal senso la semestrale del club: la Roma infatti renderà noto lo stato dei suoi conti il 30 aprile, e quella data, scrive il Corriere dello Sport, sarà uno snodo fondamentale per la trattativa tra Pallotta e Friedkin.

Fonte: Corriere dello Sport