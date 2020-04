Tonali, Cellino rivela: “Mi piacerebbe venderlo alla Roma, ma difficilmente succederà”

AS ROMA NEWS – Sandro Tonali, 19 anni, professione centrocampista centrale. E’ l’oggetto del desiderio di tutti i principali club italiani ed europei. La Roma farebbe carte false per averlo, ma il suo approdo in giallorosso sembra essere solo un sogno.

Troppo forte la concorrenza di club più attrezzati, come Juve e Inter, le due squadre al momento favorite per il giovane regista del Brescia. Anche se lo stesso Cellino, presidente dei lombardi, rivela il suo desiderio di vederlo in giallorosso: “Sandro è un sentimentale, devo rivelarvi che mi piacerebbe vendere Tonali alla Roma o al Napoli, ma difficilmente succederà“.

Già perchè sul giocatore ci sono in pressing Juventus e Inter, ma anche tanti top club europei: “La Juve è cresciuta molto con Agnelli e Paratici, l’Inter ha un proprietario straniero che non conosco, ma c’è Marotta che è un dirigente top per cui nutro grande rispetto.

Il Milan? Ma di chi è il Milan? Una volta c’erano Berlusconi e Galliani… Comunque non sono sicuro che Tonali fosse milanista da ragazzino, anzi. So che amava Gattuso, questo sì. Vedremo… sceglierà Tonali, spero solo che rimanga in Italia e che giochi, deve diventare un nostro Iniesta.”

