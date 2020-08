Riccardi-Roma ai titoli di coda: lo vogliono Cagliari e Fiorentina, ma può finire nell’affare Milik

AS ROMA CALCIOMERCATO – Alessio Riccardi sul piede di partenza, racconta oggi il Corriere dello Sport (M. Filacchione). Il giovane centrocampista della Primavera giallorossa sembra destinato a salutare, con la Roma che si prepara a una plusvalenza secca di circa 6 milioni, il prezzo stabilito dal club per il proprio calciatore.

Il suo nome nel mercato gira come una trottola. Questo vuol dire che Alessio Riccardi ha parecchi estimatori fra tecnici e dirigenti, dall’altra significa che la Roma è entrata nell’ottica di cederlo.

Riccardi non sembra aver convinto Fonseca, che a parole non lo ha mai bocciato, ma nei fatti ha dimostrato di non fidarsi tanto del giovane centrocampista, mai utilizzato nemmeno in tempi di emergenza.

Tra le destinazioni c’è il Cagliari, per molti versi la piazza ideale, dove allena Di Francesco. Anche la Fiorentina è interessata, ma del centrocampista si è parlato anche per quanto riguarda l’affare Milik: la Roma vorrebbe ammorbidire la quantità di contanti e con Under sarebbe disposta a sacrificare anche Riccardi.

Fonte: Corriere dello Sport