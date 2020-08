Tensione Fonseca: mercato e strategie, la Roma fa da sola. E il tecnico è ancora a rischio

AS ROMA NEWS – C’è tensione in casa giallorossa, almeno secondo quanto racconta oggi il Corriere dello Sport (R. Maida). “Fonseca non ci sta” apre l’edizione odierna del giornale che spiega i motivi dei nervi tesi a Trigoria.

Il tecnico portoghese non è stato coinvolto dal nuovo direttivo su programmi e strategie di mercato, e questo non è affatto piaciuto all’allenatore, molto infastidito dall’incertezza che avverte intorno al suo futuro.

Ora Fonseca, prosegue il Corriere dello Sport in prima pagina, vorrebbe confrontarsi con Dan Friedkin e capire quale sarà il progetto per la Roma del prossimo futuro. Da Trigoria traspare che il club lo stia nuovamente mettendo in discussione.

Se saltasse fuori una buona occasione, magari suggerita da un direttore sportivo rimasto ancora nell’ombra o addirittura dal patron, Fienga potrebbe lasciarsi convincere a cambiare allenatore.

Fonte: Corriere dello Sport