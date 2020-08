Roma, caccia a 100 milioni di plusvalenze nelle prossime tre sessioni di mercato

AS ROMA NEWS – La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) oggi in edicola svela i programmi del prossimo futuro della Roma di Dan Friedkin. Stando a quanto racconta il giornale, per l’immediato non sembrano esserci grosse novità rispetto alla gestione Pallotta: si andrà infatti a caccia di plusvalenze.

La differenza sostanziale è che, se fosse rimasto il bostoniano, la Roma, in forte difficoltà economiche, avrebbe messo a rischio anche i propri gioielli. Ora, con Friedkin, calciatori come Zaniolo e Pellegrini sono al sicuro. Ma nelle prossime tre sessioni di calciomercato (questa, quella di gennaio, e quella dell’estate 2021) si andrà ancora a caccia di plusvalenze.

Quante? Circa un centinaio di milioni. Nel frattempo sarà fondamentale riuscire ad arrivare a dama con il progetto stadio: si aspetta il sì definitivo in tempi anche rapidi, per poi avviare i bandi internazionali e procedere finalmente con l’inizio dei lavori. Dovesse arrivare l’okay a settembre, lo stadio a fine 2023 potrebbe essere pronto.

La nuova proprietà vuole poi ricostruire il legame con la città e la tifoseria. Si cercherà di creare empatia, unione di intenti, collaborazione, per rilanciare un rapporto che sotto la gestione Pallotta ha vissuto momenti di fortissimi criticità. Ma Dan e Ryan Friedkin non vogliono solo ricompattare la tifoseria nella città, ma espandere anche i canali a livello mondiale.

Fonte: Gazzetta dello Sport