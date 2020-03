Ricominciare o fermarsi, club pessimisti. Ma Gravina insiste: “Farò di tutto per concludere il campionato, anche giocando a luglio e agosto”

ALTRE NOTIZIE – Col passare dei giorni comincia a crescere un certo pessimismo sulla possibilità di riuscire a concludere questo campionato. Prima si era pensato di far slittare tutto a inizio aprile, poi ai primi di maggio. Ma ora anche questa ipotesi sembra essere pura utopia.

Lotito ha dovuto fare un passo indietro e far slittare gli allenamenti a data da destinarsi. Non molla invece De Laurentiis, entrato in accesa polemica con Marotta, che predica prudenza.

La soluzione limite potrebbe essere quella di far giocare campionato e coppe in estate, ma per alcuni club è un azzardo giocare oltre il 30 giugno. Da capire poi se la ripresa sarà coordinata per tutte le leghe: c’è infatti da credere che in alcuni paesi l’emergenza si protrarrà più a lungo, semplicemente perché insorta più tardi rispetto a quanto successo in Italia.

Intanto però il Presidente Federale Gabriele Gravina continua a ribadire la volontà di voler portare a termine i campionati: “Proveremo a fare il massimo per giocare anche a costo di chiedere il supporto di Uefa e Fifa per andare oltre il 30 giugno. Dobbiamo essere consapevoli e coscienti che per definire il nostro campionato ci servono 45-60 giorni. Se ci vengono concessi il mese di luglio e quello di agosto, così come si sta orientando la Uefa e tutte le federazioni, potrebbe essere quello il periodo di riferimento. Fino a quando avrò la possibilità, conserverò la speranza di far ripartire i campionati. Farò qualsiasi tentativo per arrivare a questa definizione“.

