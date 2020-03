Sponsor, i contratti s’allungano

ULTIME NEWS AS ROMA – Avanti senza alcuna frizione. Ad inizio settimana il Ceo Fienga, il Coo Calvo e Brambilla, tornato ufficialmente in carica alla Roma dal 27 gennaio con il ruolo di direttore commerciale, hanno tenuto una video-conferenza con i rappresentanti di tutti gli sponsor del club per analizzare il momento del calcio e della società di Trigoria dopo lo stop dovuto al coronavirus.

Nel colloquio con i 29 partner – Nike, Qatar Airways e Hyundai rappresentano i main global sponsor – sono state fornite informazioni su quello che si sta decidendo per l’attuale campionato. Il club, se la Serie A non arrivasse al termine, ha intenzione di “risarcire” gli sponsor che non dovessero rinnovare gli accordi in essere, mantenendo la visibilità anche per i primi 3-4 mesi della prossima stagione, ma al momento non è stato affrontato il tema del prolungamento dei contratti.

Ovviamente il blocco delle competizioni, anche per questo, rappresenta un danno economico per la Roma, che era sul punto di firmare un nuovo accordo con un’azienda di food delivery e che aveva già dovuto rinunciare al contratto con Betway a causa del decreto dignità.

