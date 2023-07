Riecco Mourinho: atterra oggi a Ciampino, presa casa all’Eur. E da lunedì si riparte

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Riecco Josè Mourinho. L’allenatore giallorosso ha ricaricato le batterie durante queste vacanze ed è pronto a guidare la sua Roma nella terza, e teoricamente ultima, stagione da trainer dei capitolini.

Il tecnico, fa sapere l’edizione odierna de Il Messaggero, atterrerà oggi alle 13 a Ciampino, poi si trasferirà in un hotel, in attesa di traslocare nella sua nuova dimora in zona Eur.

Mou infatti ha lasciato l’appartamento a Parioli per avvicinarsi a Trigoria, quartier generale giallorosso dove il tecnico portoghese passa gran parte della sua giornata. Da lunedì si ricomincia: appuntamento al Fulvio Bernardini dove il tecnico ritroverà un po’ tutti, anche i nuovi acquisti Ndicka e Aouar.

Ma il portoghese spera di avere al più presto anche l’8 e il 9, i due rinforzi che lo Special One ha messo in cima dei suoi desideri per rendere la Roma all’altezza delle sue ambizioni.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport