Morata e De Paul, Mou ci prova

AS ROMA NEWS – Un doppio affare da urlo sull‘asse Roma-Madrid. Josè Mourinho chiede ai Friedkin uno sforzo per rendere la squadra davvero competitiva in questo suo terzo anno alla guida dei giallorossi e aspetta due rinforzi di livello top per sognare.

La partenza del mercato di Pinto è stata scoppiettante: gli arrivi di Ndicka e Aouar a parametro zero senza che il gm cedesse nessun titolare della squadra ha fatto felice Mou. Che però, come sua abitudine, non si accontenta. Sa che per far fare il salto di qualità alla squadra servirebbe aggiungere un centrocampista e un attaccante di livello.

Per il ruolo di centravanti il preferito dello Special One è Alvaro Morata, ancora conteso col Milan. Per il momento, nonostante le voci di ieri che davanti lo spagnolo molto vicino ai rossoneri, tutto è ancora fermo su quel fronte. Oggi il Corriere dello Sport ribadisce come Mourinho abbia chiamato l’attaccante, in uscita dall’Atletico, per convincerlo ad accettare la Roma, determinata a farsi avanti.

Morata non ha chiuso la porta davanti alle avances di Mou, come non lo aveva fatto tempo fa con Dybala, suo grande amico che ritroverebbe a Trigoria. Ma per averlo bisogna spendere: circa 22 milioni di euro, oltre allo stipendio che serve per il giocatore. Soldi che la Roma non ha ma che potrebbe ricavare dalla cessione di Ibanez.

L’altro nome per cui Mou farebbe follie è Rodrigo De Paul, anche lui destinato a lasciare il club madridista. Il giocatore piace tantissimo sia al tecnico che al general manager, ma c’è il nodo ingaggio da superare. La Roma sarebbe disposta a trattare con l’Atletico sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Le alternative hanno i nomi di Gianluca Scamacca per l’attacco, profilo che non dispiace a Mourinho ma che offre di certo meno garanzie di Morata, e Marcel Sabitzer, centrocampista del Bayern con cui il portoghese sarebbe ben felice di lavorare. Servirà pazienza per arrivare a dama con mediano e attaccante, Pinto deve muoversi con attenzione per rispettare gli accordi presi con la Uefa, ma la volontà comune è di rendere la Roma davvero competitiva.

