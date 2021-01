Riecco Strootman: torna in Italia, giocherà nel Genoa

AS ROMA NOTIZIE – Toh, chi si rivede. Kevin Strootman tornerà molto presto a calcare i campi della Serie A e, probabilmente, anche a giocare contro la Roma. Il centrocampista olandese è infatti il colpo a sorpresa che si sta preparando a piazzare il Genoa per questo mercato di gennaio.

Nella notte infatti sono apparsi i tweet di Sky Sport ad annunciare l’imminente ritorno in Italia di Strootman che, a 30 anni, vuole rivivere le emozioni di giocare di nuovo in Serie A dopo la lunga e sfortunata esperienza vissuta nella Roma. Il mediano arrivò a Trigoria per volontà di Walter Sabatini, che indovinò uno degli acquisti più fortunati della sua avventura in giallorosso.

Strootman conquistò tutti a suon di grandi prestazioni sul campo, dimostrando di avere tutto: corsa, qualità, sostanza e grande personalità. Un centrocampista moderno e universale che si meritò il soprannome di “lavatrice” per quella capacità di rendere pulito ogni pallone sporco che gli arrivava. Tutti erano innamorati di Strootman, fino a quando non cominciò il calvario degli infortuni al ginocchio sinistro, che gli hanno affossato una carriera in grandissima ascesa. L’olandese riuscì a rientrare in campo dopo anni travagliati, senza però mai tornare a essere quello di prima.

Poi il trasferimento al Marsiglia di Rudi Garcia, con il quale non è mai riuscito a imporsi di nuovo a certi livelli. Ora Strootman si gioca una seconda possibilità qui in Italia, stavolta con la maglia rossoblù: l’olandese arriverà al Genoa con la formula del prestito secco, con l’impegno di valutare anche un’eventuale permanenza anche dopo il termine di questa stagione. In bocca al lupo, King Kevin.

Giallorossi.net – A. Fiorini