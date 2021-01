ROMA-INTER: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Fonseca non scioglie l’unico rebus di formazione in vista di Roma-Inter di domani pomeriggio: chi giocherà tra Cristante e Villar? Lo scopriremo solo a pochi minuti dal fischio d’inizio del match, anche se al momento lo spagnolo parte leggermente favorito.

In porta confermato Pau Lopez dato che Mirante non sta bene. In difesa non si cambia: Smalling si occuperà di Lukaku, mentre Mancini e Ibanez dovranno frenare le scorribande di Lautaro. Sulla sinistra torna Spinazzola, con Karsdorp confermato a destra: interessanti i duelli con Hakimi e Young.

A centrocampo, come detto, dovrebbe toccare a Villar fare coppia con Veretout, mentre sulla trequarti agiranno Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Inter, gara in programma domenica 10 gennaio ore 12:30, diretta TV su DAZN:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young, Lautaro, Lukuku.

Giallorossi.net – A. Fiorini