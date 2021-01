Villar, la sorpresa a Mayoral e la popolarità sui social: così lo spagnolo diventa un uomo spogliatoio

AS ROMA NEWS – Gonzalo Villar conquista la Roma. Con la sua faccia da bravo ragazzo, il suo atteggiamento spontaneo e la sua forza in campo sta riuscendo a convincere tutti, sia Fonseca, ormai persuaso ad affidargli la regia della squadra anche domani contro l’Inter, sia i tifosi giallorossi, che lo hanno eletto a nuovo beniamino.

Villar ha fatto colpo grazie alla sua disponibilità con chi lo avvicina, anche sui social sta diventando molto popolare, sempre propenso a rispondere con ironia a chi gli scrive. Ad esempio, dopo la vittoria del 3 gennaio contro la Sampdoria, il centrocampista ha risposto con una battuta a chi auspicava una sua chiamata in nazionale di Luis Enrique: «Speriamo che abbia Dazn a casa».

Il centrocampista spagnolo sta poi dimostrando di essere anche un uomo spogliatoio. Lo dimostra la sorpresa organizzata insieme a Pedro per celebrare al prima doppietta italiana di Borja Mayoral: i due hanno atteso l’ex Real in sala riunioni prima di intonare un coro da stadio in suo onore. Insomma, è un ragazzo a cui è facile voler bene.

Più di qualcuno teme che le prestazioni dello spagnolo possano presto far piombare a Trigoria un’offerta di qualche big europea, ma rispetto al passato la sensazione è che i Friedkin vogliano creare le fondamenta della nuova Roma con un certo tipo giocatori. E Villar ricalca in pieno le caratteristiche individuate dalla nuova proprietà: giovane, con margini di crescita e ingaggio sostenibile.

Fonte: Il Tempo