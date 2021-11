Riecco Villar e Mayoral: Mou riabilita la colonia spagnola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Parole dolci per Borja Mayoral, bastone e carota invece per Gonzalo Villar. Ma Josè Mourinho sembra pronto a riabilitare la colonia spagnola, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri).

I due calciatori iberici, destinati comunque a lasciare la Roma nel corso delle prossime sessioni di mercato, tornano ad essere utili al tecnico portoghese, tanto che già oggi potremmo rivederli in campo.

Non dall’inizio, ma dalla panchina: contro il Bodo in Conference Borja Mayoral ha convinto pienamente Mourinho, in dieci minuti ha fornito due assist e portato pericoli nell’area avversaria. Lo spagnolo è pronto a dare il cambio a Shomurodov e Abraham a partita in corso.

Discorso un po’ diverso per Villar: Mourinho continua a non stravedere per il centrocampista spagnolo, specie quando gioca senza palla tra i piedi, ma sa benissimo che Gonzalo può dare più qualità alla mediana quando la Roma deve fare gioco. Anche lui a Venezia può tornare utile alla causa romanista.