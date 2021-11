Basta giovani: Mourinho chiede tre rinforzi pronti all’uso per rilanciare la Roma

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Stop all’acquisto di giovani promesse. Josè Mourinho ha tracciato la sua linea per il prossimo mercato, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera, quello che servirà alla Roma a colmare alcune importanti lacune in rosa.

Mourinho ha già stilato una lunga lista di calciatori destinati alla cessione, e spera che molti di questi possano cambiare casacca già dal prossimo gennaio, permettendo a Tiago Pinto di intervenire sulla rosa con almeno 2-3 innesti già dal mercato invernale.

La Roma ha già in rosa tanti giovani calciatori di prospettiva, da Bove a Felix, da Calafiori a Darboe, e non ha bisogno di altre scommesse su cui puntare per il futuro. Adesso è il momento di inserire calciatori fatti e finiti che possano permettere a Mourinho di ampliare la sua gamma di scelte.

Un difensore centrale mancino, un terzino destro e un centrocampista: sono queste le priorità di Mou per gennaio. L’importante è che siano giocatori esperti, che permettano alla Roma di avere dei ricambi pronti all’uso che possano permettere ai giallorossi di affrontare al meglio la corsa verso la Champions, primo vero grande obiettivo stagionale.