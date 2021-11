Da Mourinho una nuova bocciatura: stavolta resta fuori Darboe

AS ROMA NEWS – Dopo Kumbulla, Reynolds, Villar, Diawara e Mayoral, stavolta a subire l’esclusione dalla rosa dei convocati è il giovane Ebrima Darboe.

Il centrocampista gambiano, mandato in campo da Mourinho nel match di Conference League contro il Bodo/Glimt, non è piaciuto al tecnico che lo ha sostituito dopo appena 45 minuti, preferendogli Villar.

E così oggi è arrivata la “punizione” per Darboe, che è rimasto a casa, non convocato per Venezia dal severo Mou. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

La scelta è puramente tecnica, che conferma la linea dura dell’allenatore verso i calciatori nei quali crede poco, a prescindere dall’età. Quella di Mourinho è una strategia chiara che punta a ottenere già nel mercato di gennaio il rafforzamento dell’organico.

Darboe è rimasto un po’ spiazzato dalla decisione, ma ovviamente non creerà polemica. Dal ritorno col Gambia proverà a meritare la convocazione per la prima partita dopo la sosta contro il Genoa. Nel frattempo è imminente il rinnovo del contratto che la settimana prossima dovrebbe essere ufficializzato.

Fonte: Corriere dello Sport