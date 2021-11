(LIVE!) VENEZIA-ROMA: 2-2 (3′ Caldara, 43′ Shomurodov, 45′ Abraham, 65′ Aramu)

VENEZIA ROMA CRONACA DIRETTA– Roma di scena a Venezia nel lunch match di questa domenica 7 novembre 2021. I giallorossi affrontano la neopromossa veneta guidata da Zanetti prima della pausa per le nazionali.

Mourinho, molto criticato dopo il pareggio interno contro il Bodo, punta ad arrivare alla sosta con un risultato positivo e il quarto posto ancora in pugno per affrontare il break con maggior serenità. La Roma ha bisogno di tornare a vincere per riportare entusiasmo tra una tifoseria nuovamente scettica.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

65′ – GOL DEL VENEZIA. Aramu spiazza Rui Patricio e rimette il risultato in parità. Ma il rigore è a dir poco generoso. Veramente discutibile l’arbitraggio di Aureliano.

64′ – RIGORE PER IL VENEZIA! Aureliano fischia un fallo molto dubbio di Cristante in area!

61′ – OCCASIONE VENEZIA: Kiyine calcia dal limite mandando la palla fuori di pochissimo. Rischia la Roma, che deve chiuderla il prima possibile.

58′ – Altro contropiede 5 contro 3 della Roma che i giallorossi sprecano malamente con Karsdorp che non azzecca il cross per Abraham. La partita resta aperta.

56′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy ha la palla sul destro all’altezza del dischetto ma il suo destro è centrale! La Roma sta sprecando troppo!

55′ – Il Venezia ora deve provare a fare la partita e la Roma ha più spazi per fare male ai veneti, ma sta sbagliando troppo le ultime soluzioni.

48′ – OCCASIONE ROMA! Shomurodov di testa indirizza la palla in porta ma Haps salva sulla linea con una rovesciata incredibile!

47′ – Ammonito Kiyine per una trattenuta su Pellegrini.

46′ – Si riparte, nel Venezia dentro Sigurdsson al posto di Crnigoj. Nessun cambio nella Roma.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: nel giro degli ultimi due minuti di frazione la Roma ribalta il risultato con forza e determinazione. Vantaggio iniziale di Caldara, poi i giallorossi piano piano crescono e sfiorano il pari con Abraham, che coglie l’ennesimo palo. Poi però arriva l’uno-due firmato Shomurodov-Tammy che manda avanti i giallorossi all’intervallo.

45′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAM!!! Shomurodov crossa dalla sinistra per l’attaccante inglese che di tecnica e di potenza controlla palla, salta un avversario e col sinistro batte Romero! Sorpasso Roma prima del finale di tempo!

43′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! SHOMURODOV! Cross dalla sinistra di Veretout, torre di Abraham, Romero respinge coi pugni anticipando Pellegrini ma poi arriva Shomurodov che di destro la butta dentro!

36′ – OCCASIONE VENEZIA: errore di Veretout in costruzione, Okereke salta nettamente Kumbulla di forza, entra in area e calcia sul secondo palo, la palla esce di un nulla! Si salva la Roma.

35′ – Pellegrini servito in area da Abraham calcia col sinistro sul primo palo, conclusione centrale, blocca Romero.

32′ – El Shaarawy prova a calciare a giro dalla distanza, conclusione troppo centrale, blocca Romero.

27′ – PALO ABRAHAM! Solito legno colpito dall’attaccante che calcia forte in diagonale! Poi El Shaarawy ribadisce in porta, ma trova la respinta di un difensore avversario!

19′ – OCCASIONE ROMA! Shomurodov lanciato in porta va all’uno contro uno con Ceccaroni e prova a piazzarla col sinistro: palla che esce di un nulla alla destra del portiere!

16′ – Ammonito Karsdorp per proteste.

14′ – OCCASIONE VENEZIA: Okereke salta Ibanez di potenza, poi punta Kumbulla e calcia di potenza sul primo palo, palla fuori.

9′ – Il Var segnala il fuorigioco: niente rigore per la Roma dopo oltre due minuti di attesa.

8′ – Il Var sta analizzando un possibile fuorigioco precedente di Pellegrini.

7′ – CALCIO DI RIGORE ROMA! Abraham steso in area, l’arbitro indica il dischetto!

3′ – GOL DEL VENEZIA. Caldara segna subito dopo il primo calcio piazzato, la palla filtra in area e trova la deviazione del difensore del Venezia che anticipa Cristante e batte Rui Patricio.

0′ – Fischio di Aureliano, comincia Venezia-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DAL PENZO DI VENEZIA

Ore 11:35 – Questa la formazione ufficiale del Venezia: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Okereke, Kiyine.

Ore 11:30 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento: Mourinho sembra orientato a schierare la difesa a tre, mettendo El Shaarawy a tutta fascia e puntando sulla coppia Abraham-Shomurodov in attacco. Ma il canale Twitter della Roma pubblica la formazione schierandola con un 4-3-3. Da capire quindi come sarà messa in campo la squadra.

Ore 11:15 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da mister Mourinho per affrontare il Venezia: Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout; El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham.

Ore 10:30 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra lo stadio Per Luigi Penzo, terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

VENEZIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Okereke, Kiyine. All.: Zanetti.

A disp.: Maenpaa, Modolo, Ebuehi, Svoboda, Molinaro, Heymans, Schnegg, Tessmann,, Henry, Peretz, Sigurdsson, Forte.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout; El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Tripi, Villar, Diawara, Carles Perez, Mkhitaryan, Zaniolo, Borja Mayoral, Felix.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

Guardalinee: Bottegoni, Fiore

Quarto uomo: Serra

VAR: Fabbri

AVAR: Preti

Giallorossi.net – A. Fiorini