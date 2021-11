VENEZIA-ROMA 3-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra sconfitta che fa malissimo: la Roma esce addirittura battuta dal campo del Venezia dopo aver chiuso avanti il primo tempo. Nella ripresa la squadra spreca tantissimo e poi viene rimontata e sorpassata dai padroni di casa, complice anche una direzione arbitrale scandalosa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Pier Luigi Penzo e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Anche oggi tre gol incassati, senza particolari responsabilità. Una bella parata evita anche un passivo peggiore.

Ibanez 6 – Fa la sua partita, giocando all’altezza della situazione. Non basta ai suoi per evitare altri tre gol incassati.

Mancini 5 – Amnesia in occasione del gol di Caldara. Non è la prima volta, purtroppo. Nella ripresa tiene in gioco Okereke in occasione del gol del definitivo 3 a 2, condannando i suoi.

Kumbulla 4,5 – Okereke, non Lukaku, lo ridicolizza più e più volte. Dal 66′ Carles Perez 5 – Ha subito sul sinistro la palla del nuovo vantaggio, ma lui sbaglia in modo goffo.

Karsdorp 5 – L’olandese ha degli evidenti limiti che lo rendono al massimo una buona riserva. Da un terzino è lecito attendersi qualche cross azzeccato su una ventina effettuati nel corso del match. Dall’83’ Zalewski 5 – Gettato nella mischia senza troppo costrutto, sbaglia una serie di cross.

Cristante 5 – Partita fatta di alti e bassi, ma gli errori in mezzo al campo oggi sono troppi. Per lui vale il discorso fatto per Karsdorp: non si può pretendere che regga il centrocampo giocando da titolare inamovibile.

Veretout 5,5 – Gioca un buon primo tempo, con corsa e continui inserimenti offensivi, ma cala sensibilmente nella ripresa.

El Shaarawy 5,5 – Buon primo tempo. Cerca spesso il tiro a giro, ma senza successo. Nella ripresa sbaglia un gol facile facile calciando in bocca a Romero. Dal 77′ Zaniolo sv. – Schierato a sinistra non riesce a combinare nulla.

Pellegrini 6 – Gioca a tutto campo, con movimenti e inserimenti continui. Ma non basta ad accendere la luce.

Shomurodov 7 – Primo tempo di grande spessore, con gol e assist. Nella ripresa stava per ripetersi, ma la palla non è entrata grazie a un salvataggio incredibile di Haps sulla linea. Dall’83’ Mayoral sv.

Abraham 7 – Fa finalmente quello che gli si chiedeva: gol e assist. Si vede che con un uomo al suo fianco rende di più e meglio. Anche oggi colpisce il solito palo, ormai diventato un grande classico.

JOSE’ MOURINHO 4 – Azzecca la scelta iniziale delle due punte, ma nel secondo tempo, quando la squadra incassa il gol del pari, stravolge la formazione con cambi squinternati e senza senso. Dopo i sei gol di Bodo, la Roma incassa anche tre gol dal Venezia e questo non è accettabile. La sconfitta di oggi è colpa sua quanto quella di Aureliano, che ha indirizzato il match con decisioni assurde.

Giallorossi.net – A. Fiorini