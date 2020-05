Riecco Zappacosta, pronto a riprendersi la Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Davide Zappacosta sta tornando. Il terzino ha approfittato dello stop al campionato di oltre tre mesi per recuperare dal grave infortunio al ginocchio e rimettersi a disposizione di mister Fonseca.

Adesso il terzino è vicino alla condizione migliore, scrive la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), si trova circa al 90%, gli manca ancora forse gli manca ancora un 10% di confidenza con la palla e nei movimenti in cui viene sollecitato il ginocchio. Ma il giocatore del Chelsea si sta allenando col gruppo ed è pronto a partire titolare alla ripresa del campionato.

Il suo obiettivo è chiaro: convincere la Roma ad affidargli la fascia destra, sia in questo finale di stagione che il prossimo anno. Se Fonseca e Petrachi avranno da Zappacosta le risposte che sperano, proveranno a trattenerlo nella Capitale con un altro anno di prestito secco. E chissà che in giallorosso Davide non possa anche convincere Mancini a portarlo all’Europeo.

Fonte: Gazzetta dello Sport