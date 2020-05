Sportmediaset: “L’agente di Veretout apre al trasferimento al Napoli”. Il procuratore: “Falso, sono sconcertato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Jordan Veretout viene tirato per la maglia verso il Napoli dal sito di Sportmediaset. Ma a chiarire subito la situazione ci pensa il suo agente che smentisce seccamente la notizia di mercato riportata dal portale on line della redazione di Mediaset.

Secondo il sito infatti il procuratore avrebbe recentemente aperto al trasferimento in estate del centrocampista al Napoli, club che avrebbe messo Veretout nel mirino per sostituire Allan, destinato a lasciare la città campana durante il prossimo calciomercato.

Ma Mario Giuffredi, agente del francese, ha seccamente smentito questa voce di mercato riportata da Sportmediaset.it: “Non ho mai parlato con loro e francamente resto sconcertato per questa notizia totalmente falsa – ha dichiarato il procuratore a calcionapoli24.it -. Su Veretout ho dichiarato recentemente che sta bene a Roma e vuole restare lì. Dispiace siano uscite queste cose: è una mancanza di professionalità”.