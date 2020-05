Bologna, caso sospetto di Coronavirus: squadra in isolamento in caso fosse confermata la positività

ALTRE NOTIZIE – Caso sospetto di Coronavirus nel Bologna, e più precisamente di un membro dello staff della squadra emiliana. Lo rende noto la società rossoblu con un comunicato che annuncia come, nel caso in cui la positività venisse confermata, la squadra verrebbe isolata in ritiro.

“L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff“, scrive il Bologna attraverso un comunicato.

“In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro“.