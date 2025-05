Righetti rilancia Allegri per la panchina della Roma: “È libero, perché non lo chiamano?”

Massimiliano Allegri continua a essere uno dei nomi più chiacchierati per la panchina della Roma. L’ex tecnico della Juventus è senza dubbio uno dei profili più apprezzati dalla tifoseria, eppure, ad oggi, la sensazione è che il suo nome non sia mai stato realmente approfondito dalla dirigenza. Un fatto che sorprende, soprattutto chi conosce bene l’allenatore toscano.

Ubaldo Righetti, ex difensore giallorosso e oggi opinionista, non ha usato mezzi termini per esprimere il suo pensiero ospite dei microfoni della Rai: “La Roma sta cercando l’allenatore e Max Allegri attualmente è libero. Io mi chiedo: perché non lo chiamano? Non l’hanno mai chiamato…”.

Parole che non arrivano da un semplice commentatore. Righetti è infatti legato da una profonda amicizia personale con Allegri, e le sue esternazioni potrebbero riflettere anche un certo stupore da parte del diretto interessato per l’assenza di contatti ufficiali con il club giallorosso.

Fonte: Rai Sport