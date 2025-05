Ranieri ridisegna la Roma per l’ultima all’Olimpico: 3-4-2-1 con Soulè e Saelemaekers

Contro il Milan, Claudio Ranieri è pronto a ridisegnare la sua Roma, lasciando da parte il doppio centravanti per tornare al più collaudato 3-4-2-1. Un sistema che garantisce maggiore equilibrio e che, in emergenza, sembra offrire le garanzie migliori.

Nessuna rivoluzione, però, nell’undici titolare. Tra i pali ci sarà ancora Svilar, confermatissimo dopo una stagione in costante crescita. In difesa, linea a tre con Celik sul centro-destra, Mancini a guidare il reparto e Ndicka sul centro-sinistra.

In mezzo al campo, Ranieri punta ancora sul dinamismo di Koné e sull’affidabilità di Cristante. Ancora panchina per Leandro Paredes, ormai sempre più fuori dal progetto tecnico. Emblematica la stoccata del tecnico in conferenza stampa: “Perché non gioca? Che abbiamo fatto senza di lui? Vinto. A posto.”

Dubbi sulla corsia destra e sulla trequarti: se Saelemaekers tornerà a giocare a tutta fascia, a fare coppia con Soulè dietro la punta ci sarà Baldanzi, mentre se sarà confermato Rensch allora il belga potrebbe essere preferito nel ruolo di trequartista sul centro sinistra. L’unica punta sarà Shomurodov, visto il forfait di Dovbyk, che punta a rientrare per l’ultima contro il Torino.

