Roma-Milan, le indicazioni della Sud per la coreografia di stasera

Questa sera la Roma ospiterà il Milan per l’ultima partita di mister Claudio Ranieri all’Olimpico. La Curva Sud, che ha preparato una coreografia speciale, ha diffuso un messaggio per i romanisti presenti allo Stadio. Ecco il messaggio:

“Romanisti, dopo una stagione particolare siamo giunti agli ultimi 90 minuti che giocheremo in casa nostra. Per l’occasione, abbiamo organizzato una coreografia. Per questo vi chiediamo di partecipare con attenzione, seguendo le indicazioni che vi daranno i ragazzi dei gruppi e rispettando queste semplici regole:

• NON spostate i cartoncini che troverete sui seggiolini: ogni cartoncino deve rimanere sul seggiolino su cui lo trovate.

• La coreografia andrà sollevata nel momento in cui al centro della curva si alzerà la bandiera metà gialla e metà rossa con scritto Associazione Sportiva Roma”.

• Non accendete fumogeni o torce e non agitate bandiere o sciarpe: tenete sollevato solo il vostro cartoncino.

Avanti Romanisti!

Curva Sud”