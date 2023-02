Rinnovo low cost: El Shaarawy tratta con Pinto

AS ROMA NEWS – In attesa di tornare in campo martedì pomeriggio (ore 18:30) contro la Cremonese, in casa Roma tiene banco il discorso rinnovi.

Se per quello di Smalling c’è ottimismo (ma manca ancora l’accordo tra le parti), e per quello di Belotti molto dipenderà dai risultati sportivi (automatico a un certo numero di presenze e gol), discorso a parte va fatto per quello che riguarda El Shaarawy.

La Roma sembrava piuttosto scettica sul rinnovo del Faraone, ma le prestazioni del calciatore (amatissimo dal pubblico) stanno facendo cambiare idea a tutti dentro Trigoria. L’atteggiamento di El Shaarawy contro il Salisburgo è la perfetta sintesi di quello che chiede Mourinho ai suoi giocatori.

E la menzione a fine gara del portoghese non è casuale: “Vittoria di gruppo, ma non posso dimenticare El Shaarawy. È stato sacrificato e mi dispiace perché nell’ultimo mese sta giocando benissimo. Ma ha capito le mie scelte e quei minuti finali sono la dimostrazione di come funzionano le cose tra di noi“.

Su questo quadro idilliaco inizia ad incombere l’urgenza del rinnovo. Il contratto del Faraone scadrà il prossimo giugno e la Roma ha in mano un’opzione — che difficilmente eserciterà — per il prolungamento di un anno alle condizioni economiche attuali. Circa 4,5 milioni di euro, bonus compresi. E qui sorge il problema. Per la società giallorossa le cifre vanno riviste al ribasso.

La volontà è quella di continuare insieme e Pinto farà di tutto per trovare un accordo pluriennale. Il gm giallorosso è un suo grande estimatore e lo considera una colonna dello spogliatoio. Ma l’età avanza e i tanti problemi fisici sono un fattore (economico) che a Trigoria devono tenere in considerazione. Per questo nelle prossime settimane ci sarà un incontro con il suo agente per ridisegnare i confini economici di un rinnovo che tutti vogliono fare.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Gazzetta dello Sport