Primavera, pareggio della Roma a Torino: Pisilli-gol, finisce 1 a 1

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non va oltre l’uno a uno la Roma Primavera, impegnata questa mattina sul campo non facile del Torino.

Partono meglio i granata che passano in vantaggio al 25esimo di gioco con Dellavalle, abile a sfruttare un’uscita a vuoto di Baldi.

Prima dell’intervallo però arriva il pareggio di Pisilli, a segno dopo il solito inserimento, ben imbeccato da Cherubini.

Nella ripresa il risultato non cambia e la partita si chiude sull’1 a 1. La Roma sale a quota 37 punti, raggiungendo il Bologna e portandosi a meno uno da Fiorentina e Juventus. Il Lecce resta in vetta al campionato.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

TORINO FC (4-3-3): Passador; Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Opoku; Ruiz, Ruszel (78′ Ciammaglichella), Weidmann; Ansah, Jurgens (68′ Dell’Aquila), Njie (46′ Savva).

A disp.: Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, Marshage, Corona, Vaiarelli, Silva, Barzago, Makadji.

All.: Scurto.

AS ROMA (4-3-3): Baldi; Missori (70′ Louakima), Keramitsis, Pellegrini (89′ Silva), Falasca; Pagano, Faticanti, Pisilli; Cassano (60′ Joao Costa), Padula (60′ Misitano), Cherubini (70′ D’Alessio).

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Chesti, Majchrzak, Ruggiero, Graziani.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Assistente 1: Sig. Giuseppe Lipari di Brescia.

Assistente 2: Sig. Vittorio Consonni di Trevigno.

Marcatori: 25′ Dellavalle (TOR), 32′ Pisilli (ROM)

Ammoniti: Dembelé (TOR), Keramitsis (ROM), Dellavalle (TOR)

Espulsi: –