Ristrutturazione Mou: un esercito di giocatori è già ai saluti

AS ROMA CALCIOMERCATO – Altro che ritocchi. Nella Roma avverrà un vero e proprio terremoto che partirà dalle fondamenta e che porterà a una ristrutturazione completa della rosa.

C’è infatti un vero e proprio esercito di giocatori, tra rientranti dai prestiti e non, che sono destinati a lasciare Trigoria in estate. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), tutti i calciatori più importanti che rientreranno nella Capitale (Olsen, Florenzi, Nzonzi, Under, Kluivert), saranno solo di passaggio.

I 5 giocatori che stanno per tornare dai prestiti pesano complessivamente circa 30 milioni lordi di stipendio. Per non incorrere in minusvalenze Olsen dovrà essere ceduto per un valore superiore a 4,5 milioni, Nzonzi a 7,5 milioni. Under, poi, figura ancora a 4,9 milioni mentre Kluivert si trova a 8,4. Florenzi è a 0,9. A meno che Mourinho non decida di confermare uno di loro, nessuno è destinato a restare.

A questi si aggiungono anche quelli che ci sono nella rosa attuale. Saluteranno Peres, Jesus e Mirante col contratto scaduto. Valigie pronte anche per Fazio, Pastore, Pau Lopez, Pedro e Perez. Soltanto dopo la Roma sarà pronta ad assestare quei colpi che nelle idee del club regalerebbero competitività alla squadra. I ruolo sono: portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante.

Fonte: Il Messaggero