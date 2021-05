Roma, la Conference League inizierà il 19 agosto con i play-off

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sarà la Roma, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), la prima italiana a partecipare alla Conference League, la nuova coppa europea creata per aumentare le partite e quindi i ricavi dei club.

E c’è da scommettere che uno dei primi obiettivi di Mourinho sarà quello di portare in bacheca la nuova competizione continentale. In totale saranno 184 le squadre coinvolte, di cui almeno una per ognuna delle 55 federazioni più 46 club che “scenderanno” da Champions o Europa League.

Si parte l’8 luglio con i match del primo turno preliminare ma per assistere alla prima gara ufficiale dello Special One sulla panchina della Roma bisognerà attendere il 19 agosto, quando i giallorossi giocheranno l‘andata dei playoff per accedere ai giorni.

La gara di ritorno si giocherà una settimana dopo, e cioè il 26 agosto. Il giorno seguente verranno invece sorteggiati i calendari.

Fonte: Il Tempo